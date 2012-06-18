Ekmekte tuz miktarı yüzde 1'e inecek, alıcı ekmeğe dokunmayacak...

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Yönetmeliği'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinden itibaren pazarda, manavda ve kasapta ekmek satışı yapılamayacak. Ekmekler dolapta, satıcı tarafından eldiven kullanılarak verilecek. Alıcı, ekmeğe dokunamayacak. Ekmekteki tuz miktarı da yüzde 1’i geçmeyecek.

Bakanlık tarafından tüm il müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre ekmek ve ekmek çeşitleri tebliğinin Resmi Gazete’de yayınladığı, ekmeğin ambalajlı ve ambalajsız olarak satışı, dağıtımı ve depolanmasıyla ilgili kuralların 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacağına dikkat çekilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

"Ekmek üretiminde tip 650 un kullanılacak, tüm ekmek çeşitlerinde tuz miktarı yüzde 1’i geçmeyecek. Ekmek ve ekmek çeşitleri kasap, manav ve pazar yerlerinde satılamayacak. Diğer satış noktalarında ise kapalı bir dolap içinde tüketicilerin elleyemeyeceği şekilde, satıcı tarafından eldiven kullanılarak verilecek. Ekmek taşımada kullanılan araçların içi yıkanabilir, temizlenebilir, pürüzsüz malzemeden yapılacak.

Ekmek, kapalı kasa araçlarda, yolcu ve diğer yüklerin arasında taşınmayacak. Ekmek taşıyan araçlar sık sık temizlenerek, dezenfeksiyona izin verilen malzemeden yapılacak. Ekmek kasaları da taşıma araçlarına uygun şekilde ve mikrop bulaşma riskini engelleyecek şekilde yerleştirilecek. Tüm satış noktalarında normal ekmeğin yanı sıra, tam buğday ve tam buğday unlu ekmek çeşitlerinden en az biri bulundurulacak. Satış noktalarında tüketicinin görebileceği yerlerde ürünlerle ilgili belirtilmesi zorunlu bilgileri içeren gıdanın adı, üretim yeri, adresi, içeriği, raf ömrü, saklama ve tüketimle ilgili dikkat edilmesi gereken konuları içeren etiket asılacak."