'Ekmekte gramajın düşürülmesi, örtülü zam anlamına gelir'

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TÜKETİCİYİ Koruma Derneği (TÜKODER) Samsun Şube Başkanı Sema Onar Yaktı, ekmek gramajının düşürülmesinin örtülü zam anlamına geleceğini belirterek, tüketicilerin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

TÜKODER Samsun Şube Başkanı Sema Onar Yaktı, kamuoyunda sıkça gündeme gelen ekmeğin gramajının düşürülüp, fiyatının aynı kalacağı haberlerin tüketicileri huzursuz ettiğini dile getirdi. Samsun\'da 250 gram ekmeğin 1 TL\'den satıldığını kaydeden Yaktı, \"Türkiye genelinde yıl başından sonra ekmek gramajlarında düşüş olacağı şeklinde açıklamalar var. Bu durumdan tüketicilerimiz rahatsız. Zaten et fiyatları belli. Sebze, zeytin ve peynir fiyatları almış başını gidiyor. Vatandaş bir ekmek tüketiyor ona da örtülü zam yapılmak isteniyor. Gramajda yapılacak düşüş aslında yüzde 25 zam demek. İnsanları kandırmasınlar. Vatandaş hangi fırın kaç gramdan ekmek üretiyor nereden bilsin\" dedi.

Yaktı, Ocak ayı itibarıyla sade ve meyveli gazoz, limonata, nektar, alkolsüz bira, enerji içeceği, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi alınacak olmasını da eleştirdi. Sema Onar Yaktı, \"Her şeye zam yapılıyor. Soğuk çay veya gazoz neden Özel Tüketim Vergisi\'ne tabi tutulacak, anlamak mümkün değil. Bu durum fiyatları da artıracak. Yine vatandaşın cebine zarar bir durum, yine vatandaş bu zamlardan mağdur olacak. İnsanlar geçim derdi yaşıyor. Bu zamlar vatandaşın belini büküyor\" diye konuştu.



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