Ekmekte fiyat tartışması devam ediyor; zam yapıldı mı yapılmadı mı?

İstanbul’da ekmeğe zam geldiği yönündeki haberler son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ekmek tavan fiyat içinde kalmak kaydıyla serbest fiyatla satılabiliyor.

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre; İstanbul için belirlenen tavan fiyat ise 1 kilogram ekmek için 5 TL idi. 250 gr. ekmek ise 1.25 TL’lik tavan fiyata kadar satılabiliyordu. Ancak İstanbul’un birçok yerinde 250 gramlık ekmek fırıncıların inisiyatifiyle 1 liraya satılıyordu. Ekmeği 1 TL’ye satan fırıncılar maliyet artışlarını öne sürerek 1 TL’lik ekmeğin fiyatını 1.25 TL’ye kadar çıkardı, yani zam yaptı. Ekmeğin 5 TL’lik kilogram satış fiyatına resmi zam yapılmadığı için yetkililer, bu fiyat artışının zam sayılmayacağı iddiasında.

Yetkililer konunun açıklamasını ise şöyle yaptı:

“İstanbul’da 1 kilogram ekmeğin satış fiyatı için yaklaşık iki yıl önce 5 liralık tavan fiyat belirlendi. Fırıncılar da bu fiyata göre satış rakamlarını belirledi. Burada da devreye satış noktalarının bulunduğu bölgeler girdi. Kira giderlerinin çok olduğu, bölgedeki insanların alım gücünün yüksek olduğu yerlerde 250 gramlık ekmek zaten 1.25 liradan satılıyordu. Bazı bölgelerde ise satış fiyatı 1 liraydı. Buralarda bazı fırıncılar satış fiyatını 1.25 liraya çıkardı. Aslında yaşanan fiyat yükselişi 5 liralık kilogram fiyatına uygun.”

Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Kasıtlı yapılıyor

İstanbul’da ekmeğe zam geldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “250 gramlık ekmek zaten İstanbul’da 1.25 liradan satılıyordu. 1 liradan da satanlar vardı. Hatta bazı yerlerde daha ucuza bulunabiliyordu. Bu fiyatlar yeni olmuş gibi söyleyen ya kasıtlı olarak yapıyor, ya da yanlış bilgiye sahip. Bu fiyatların 2016’nın sonuna kadar devam etmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İstanbul için geçmişte 250 gramlık ekmeğin 1.5 lira olacağı yönünde spekülasyonlar yapıldığına dikkat çeken Balcı, “Bunun olmayacağını söylemiştik. Şimdi de böyle bir söylenti çıkarıldı. Ankara’da da buna benzer bir durum yaşanmıştı. Orada da ekmeğin kilogram fiyatı 4 lira. 250 gram ekmeği 75 kuruştan satan da var, 1 liradan da. 75 kuruştan satan 1 liraya çıkarınca zam yapıldı diyorlar” ifadelerini kullandı.