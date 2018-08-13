Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür köyündeki taş ustaları, dağlardan çıkardıkları taşları işleyerek geçimlerini sağlıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Uzgörür köyünün çevresindeki dağlarda renkli taşları fark eden Edip Taşdemir, taş işleme işine girdi. Dağlardan çıkardıkları taşların Ahlat taşından daha yumuşak ve kaliteli olduğunu iddia eden Taşdemir, atölyesinde köyün gençlerine de iş imkanı sağladı. Köyün dört bir yanında bulunan ve yöre halkı tarafından \'kevke\' adı verilen taşları gençlerle birlikte murç ve balyoz gibi aletler yardımı ile çıkardıklarını ifade eden Edip Taşdemir, 3 kişilik ekibin bir günde 50-60 arasında taş çıkarabildiğini söyledi. Biri kendisine ait olmak üzere köydeki 3 atölyede işlenen taşların inşaatların yanı sıra duvar, çeşme, mezar ve köprü gibi birçok yerde kullanıldığı belirten Taşdemir şunları söyledi:

\"Dağlardan binbir zahmetle çıkardığımız taşları traktörle atölyelere taşıyoruz. Burada çeşitli ebatlarda kesip, kare ve dikdörtgen haline getiriyoruz. Tamamen sağlıklı olan bu taşlar daha sonra ihtiyaca göre istenilen yerde kullanılıyor. Çıkardığımız taşlar altı renkten oluşuyor. Mayıs ve ekim ayı sonuna kadar taş çıkarıp işleyebiliyoruz. Taşları, başta Muş, Bingöl, Bitlis ve Erzurum olmak üzere Türkiye\'nin birçok iline satıyoruz. Talep çok fazla olduğu için ürün yetiştiremiyoruz. İşte ekmeğini taştan kazanan bizleriz. Atölyelerimizde günde 50 metre kare taş işleyebiliyoruz\" dedi.



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