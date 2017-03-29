Ekmek ve Gül yeniden kadınlarla buluşuyor

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL çerçevesinde 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Hayatın Sesi TV'de yayınlanan "Ekmek ve Gül", web portalında yayın hayatına başlayacak.

3 Nisan’dan itibaren 'BirTıkDaKendimİçin' sloganıyla www.ekmekvegul.net adresinden kadınlarla paylaşmaya devam edecek program ekibi "Fabrikalara, mahallelere, atölyelere, evlere, kadın derneklerine, kadınların olduğu her yere uzanan Ekmek ve Gül, bir haber sitesi olmaktan öte, kadın kadına dertlerimizi paylaştığımız, hayatımızın her anında bize benzer başka kadınların bir tık yakınımızda olduğunu hissettiğimiz, kadın dayanışmasıyla yaşamımızı güzelleştirdiğimiz, bilgilendiğimiz, bilgimizi paylaştığımız ve kadınların dünyayı değiştirme mücadelesi için bir mecra olacak" diyor.