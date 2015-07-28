Ekmek üreticilerine parfüm yasağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK), ekmek üreticileri belirlediği teni standartlara göre üreticiler parfüm ve takı kullanamayacak, açık yarayla çalışmayacak. Yeni standartlar ekmekçilerin üretim süreçlerinde kişisel el bakımı, el yıkama, özel iş giyimine dikkat etmesi gerekecek.

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ekmek üreticileri, normal üretim standardında olmayan geri dönüşümü yapılabilecek ürünü düzeltme reçetesine göre tekrar kullanmak üzere işleme alabilecek. Üretim operatörleri, yapılan temizliğin etkinliğinin ölçülmesi için fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik kontrolünün yapılmasını sağlayacak. Güncel üretim planına göre üretimi yapılacak ürünün reçetesini amirden alarak üretilecek ürünün hammadde, katkı maddeleri, aroma verici gibi malzemelerin yeterli miktarda olup olmadığını kontrol edecek.

Parlaklık kontrolü

Üretimde kullanılacak katkı maddeleri, aroma reçetesine uygun miktarda ve alerjen maddelerin birbirine bulaşmamasına dikkat edilerek hazırlanacak. Ekmeklerin renklerinin düzgün ve parlak olması için pişirme öncesi fırında hamur üzerine buhar püskürtülecek. Belirli aralıklarda ekmek hamurunun yükselme miktarı kontrol edilerek, mayalanma süresi sonunda uygun olmayan ekmek hamurları ayrılacak. Ekmek operatörleri ekmek hamurundan numune alarak hamurun rengini, parlaklığını, kıvamını, dayanıklılığını, sıcaklığını ve pürüzsüz olmasını kontrol edecek.