Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası uyardı: Çok sayıda fırın son rakamlara uymayacak; 400 gramlık pide 6 lira değil 7.5-10 lira arasında satılacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinde gram azalırken, fiyatlar da artıyor. 330 gram pide için 6 TL satış fiyatı açıklansa da, fırıncılar daha yüksek fiyata pide satılacağını ifade ediyor.

Sözcü’nün haberine göre, Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, maliyet artışlarını karşılayamayan fırınların artık kafalarına göre gram ve fiyat uyguladığını söyledi. Normal pidenin 400 gram olması gerektiğini vurgulayan Kolivar, bunun altında kalan pidenin kuruduğunu belirtti.

330 gramlık pidenin 6 TL'ye satılacağını ancak çok sayıda fırının buna uymayacağını ifade eden Kolivar, 400 gramlık pidenin de semtler arasındaki farkla 7.5-10 TL arasında satılacağını kaydetti. Kolivar, “Pide 400 gramın altında olmaz. Olursa kurur. İftardan sahura kalmaz” dedi.