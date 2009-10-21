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Yaşam

Ekmek tabaklarla bulaşık derdine son

İtalyan bir yemek şirketinin patronu plastik tabak ve bulaşık makinalarına yatırılan paradan tasarruf etmek için ekmek hamurundan tabak üretti.

21 Ekim 2009 03:00

İtalyan bir yemek şirketinin patronu plastik tabak ve bulaşık makinalarına yatırılan paradan tasarruf amacıyla ekmek hamurundan tabak üretti.

İtalyan bir işadamı bulaşık derdine son verecek bir buluşa imza attı. İtalya'da bir yemek şirketi patronu yenebilir tabakla bulaşık sorununu kökten çözmeyi planlıyor.

Tiziano Vicentini ekmek hamurundan ve sadece bir yemek boyunca tadını koruyabilen tabakların, yemek sonrasında yenebilecek kadar lezzetli olduğunu savunuyor.

50 yaşında ve Milan'da yaşayan işadamı, yıllarca okulların plastik tabak çatala ve pahalı bulaşık makinalarına para harcadığını gördükten sonra ekmek tabak yapmayı akıl etmiş.

Vicentini, "Eskiden bir okulun yemek işlerine bakıyordum ve onca paranın çöpe atılmasını izlemek resmen suçtu. Bu tabaklar ise her öğün için sadece bir kaç peniye mal oluyor. Yemek istemeyenler de tabakları hayvanlar için yemek geri dönüşüm kutularına atabilir" dedi.

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