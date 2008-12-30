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Yaşam

Ekmek kuyruğunda öldü

Adana'da belediyenin daha ucuza sattığı ekmeği almak için sıraya giren işçi emeklisi, kalp krizi geçirerek öldü.

30 Aralık 2008 02:00

Adana'da belediyenin sattığı ekmeği almak için sıraya giren işçi emeklisi, kalp krizi geçirerek öldü.

Alınan bilgiye göre, Şakirpaşa Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait ekmek kulübesi önünde sıraya giren işçi emeklisi Şehmuz Gedikci (75), aniden rahatsızlandı.

Ekmek sırasındaki diğer vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın Gedikci kurtarılamadı. Yaşlı adamın, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gedikci'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bu arada, Adana'da fırınlarda ve bakkallarda 70 YKr'ye satılan ekmek, belediyeye ait büfelerde ise 30 YKr'ye satışa sunuluyor

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