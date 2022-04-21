Tepki gören ekmekte indirim kuponunun ardından bu kez de vatandaşa "100 liralık" bakkal çeki!

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli aileler için 'ekmekte indirim kuponu' hazırlamış, dağıtımına başlanan kupon sosyal medyada büyük ses getirerek tartışma yaratmıştı. Gaziantep'te ekmek kuponunun ardından bu kez de Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan projede ‘bakkal alışveriş çeki’ dağıtılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında dar gelirli vatandaş için kupon karşılığında ekmekte indirim yapılmıştı. Buna göre kuponu olan vatandaş, ekmek başı 1 TL'lik indirimden yararlandı. Adet fiyatı 2.5 TL olan ekmek, kupon sahibine 1.5 TL'den verilerek, aradaki farkın belediye bütçesinden karşılanacağı açıklanmıştı.

Gaziantep’te Ramazan ayında ekmek kuponunun ardından valiliğin başlattığı proje ile bu kez de ‘bakkal alışveriş çeki’ dağıtılacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için düzenlenen projeden 40 bin vatandaşın yararlanacağı belirtildi.

Proje kapsamında, valilik tarafından bakkallar odası ile protokol yapıldı. İhtiyaç sahibi her vatandaşa 100 TL tutarında alışveriş çeki dağıtılacak. Çeki alan vatandaşlar, belirlenen bakkallarda bu çekleri kullanacak ve belirlenen tutar kadar alışveriş yapacak. Bu projeden 40 bin vatandaşın yararlanacağı vurgulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Valiliğimiz,Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Bakkallar Odası Birliği, GAGEV ve hayırseverler işbirliğinde hayata geçirilen ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını içeren “GAZİMEM Bakkal Alışveriş Çeki” projesi protokolü imzalandı." ifadelerine yer verildi.

"Bu ekmek karnesidir"

Gaziantep’te 2 lira 50 kuruş olan ekmeği 1 lira ucuz almaları için vatandaşlara indirim kuponu dağıtıldı. CHP’liler “Bu ekmek karnesidir. Çok üzüntü verici” demiş, eski CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz, AKP'nin 20 yıldır iktidarda olduğunu belirterek, “Onlar dağıtılan kartlara ‘İndirim Belgesi' diyor ama bize göre karne” açıklamasını yapmıştı.