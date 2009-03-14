'Ekmek bile çaldım'

Oscar ödüllü seksi yıldız Charlize Theron, hayatının gizli kalmış yönlerini İngiliz basınına anlattı.



2005 yılında Oscar ödülüne ulaşan Güney Afrika asıllı güzel yıldız Charlize Theron, İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj verdi. Kötü günleri, "Modellik ve bale kariyerim bileğimdeki sakatlık yüzünden bitmişti. Sadece 120 dolarım vardı ve New York'ta kendime bir yer yaratmaya çalışıyordum" diyerek özetleyen güzel yıldız, henüz 18 yaşında karşı karşıya kaldığı bu deneyimin olgunlaşmasını sağladığını söyledi.



Theron, "Annem 15 yaşında babamı vurdu. Bir süre bu gerçeği bilinç altımın en derin noktasına ittim. Ama sonunda bununla yüzleştim. Bu beni daha güçlü kıldı. Şu an 33 yaşındayım ve sadece o olayla sınırlı değilim" dedi. Kariyerine adım attığında döküntü bir motelde kaldığını da sözlerine ekleyen güzel yıldız, şunları söyledi: "Yiyecek yemek bulamadığım için ekmek çaldığım oldu. Bir yetenek avcısı beni keşfedince şansım tersine döndü."

