Ekmek artık resmen az tuzlu bol kepekli



T24 -

ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre; Resmi gazetede yayınlanan tebliğde ekmeğin özellikleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:Ekmek, 650 ve daha yüksek kepek içeren ekmeklik buğday unlarından yapılacak. Dışından bakıldığında iyi pişmiş ve kabarmış, kendine has görünüşte, kokuda ve kabuk rengi dağılımı olabildiğince homojen olacak, basık ve yanık olmayacak. Kesildiği zaman iç kısmı süngerimsi yapıda bulunacak.Daha önce ekmeğe katılan tuz oranı yüzde 1.75 düzeyindeydi.