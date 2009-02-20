Ekmek arası ecstasy servisi!

Konya İl Jandarma ve Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda, seyyar köfte arabasında esrar maddesi ve ecstasy hap satan 2 kardeşi gözaltına aldı.



Operasyonda, dedektör narkotik köpeği, evde ve toprağa gömülü valizin içinde yaklaşık 10 kilo satışa hazır paketlenmiş esrar maddesi ile ecstasy hap buldu.



Jandarma ekipleri, esrar ve ecstasy hap satan sokak satıcılarının olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle'de oturan 37 yaşındaki U.G ile 33 yaşındaki kardeşi S.G.'nin izine ulaştı. Jandarma iki kardeşi 3 ay boyunca takibe adlı. İki kardeşin seyyar köfte arabasında esrar maddesi ve ecstasy hap satışı yaptığını, evlerinin yakınındaki boş bir arazide sürekli şüpheli hareketler sergilediklerini belirledi. Jandarma ekipleri bunun üzerine dün operasyon düzenledi. Operasyonda S.G. ve U.G. gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin evinde ve evlerinin yakınında gezdikleri boş arazide arama yapıldı. Aramaya katılan `Rana' adlı dedektör narkotik köpeği, evde ve boş arazide toprağa gömülü valizin içinde satışa hazır paketlenmiş esrar ve ecstasy hap buldu. Ele geçirilen 10 kilo esrar ile ecstasy hapların değerinin 40 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından önce Konya Numune Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, kendilerini görüntülemeye çalışan kameramalara el hareketinde bulunarak, ``Ne çekiyorsun, çekin, çekin. Yeter artık'' dedi. Şüpheli iki kardeş yapılan sorgulamanın ardından Adliye'ye sevk edildi.

