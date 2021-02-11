Ekmek arası döner yedi, fiyatta indirim yapmayan işyeri sahibini bıçaklayarak öldürdü!

Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesinde dönerci kadından istediği indirimi alamayınca, kadını defalarca bıçaklayıp öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

10 Şubat tarihinde Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana gelen olayda, iddiaya göre ekmek arası döner satışı yapan iş yerine giren Recep Ö., iş yeri sahibi Kader Balcı’dan indirim talep etti.



İndirim talebi reddedilen Recep Ö., sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı’ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, defalarca vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı.

Saldırıyı fark eden çevredekiler, iş yerine koşarak Recep Ö.’nün elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı Kader Balcı’yı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 39 yaşındaki Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



Öte yandan olay yerine gelen emniyet ekipleri, saldırgan Recep Ö. adlı saldırganı gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. (İHA)