Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Önceki sandık sonuçlarını unutun onlar ölçü değil. Çalıştıkça göreceksiniz hiçbir anket şirketinin ölçemeyeceği, hepsini şaşırtacak sonuçlar ortaya çıkartacağız" dedi.



Demirtaş, Eğitim-Sen genel merkezini ziyaretinde, seçim kampanyasında kendisine destek olan herkese teşekkür ederek seçim kampanyanın bile başlı başına kazanım olduğunu söyledi.

Kendilerinin birleştirici bir dil kullandığını ama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrımcı bir dile sahip olduğunu iddia eden Demirtaş, ezilenlerin ve yoksulların kendi cumhurbaşkanını seçmesi gerektiğini dile getirdi.

'Kürtlerin diline hakaret edemezsin'

Ülkede Türkler ve Müslümanların da ezildiğini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu: "Bu Başbakan, Türkçülük ve İslamcılık yaparak aldığı kredi ve desteği suç işlerken kullanıyor. Yani cinayeti işlediği yere bu kimliği bırakıyor. 'Ben yapmadım' diyor. Onları fail olarak kullanıyor. Buna Türklerin ve Müslümanların isyan etmesi lazım. Müslümanın, 'Sen bizim cinayet işleyemezsin' demesi lazım.



'Sen ekmek almaya giden bir çocuğu öldürtüp, onun annesini bizim adımıza yuhalatamazsın' demesi lazım. Bir Türk'ün çıkıp 'Kürtlerin diline hakaret edemezsin' demesi, bir Kürdün çıkıp Alevinin hakkını savunması, bir erkeğin çıkıp 'kadınlara şiddet uygulayamazsınız' demesi lazım. Yani biz başkalarının hakkını savunacağız, başkaları bizim hakkımızı savunacak. Böylece biz, biz olacağız."



'Hırsızlıkla, yolsuzlukla boğazına kadar boğazına batmış olanlar'

Söyledikleri şeylerin haklılığına dayanarak kazanacaklarına inandıklarını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Düşünün ki hırsızlıkla yolsuzlukla boğazına kadar batmış olanlar, sokakta yaptığı işkencelerle uluslararası alanda ünlü olanlar yüzde 50 oy alacak: kardeşlik, barış, özgürlük ve emekten yana olanlar son derece iddiasız bir şekilde alana çıkacak. Hayır! Asıl sesi çok çıkacak olan biziz. En fazla özgüvenle alanda çalışacak olan biziz. Meşru olan biziz. Meşruiyetini yitirmiş olan bu zihniyettir, Ortadoğu'da tek tek devrilen bu zihniyettir. En çok 'demokrasi' deyip en çok demokrasiyi ihlal eden bu zihniyettir. Ya haddini bildireceğiz ya oradan indireceğiz ama her halükarda biz kazanacağız."

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak bir tek oyun bile kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Demirtaş, oyların çalınmasına ve yapılacak çeşitli usulsüzlüklere karşı sandığa sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

"Önceki seçim istatistiklerini, sandık sonuçlarını unutun onlar ölçü değil. Herkesi şaşırtacak sonuçlar ortaya çıkacak. Çalıştıkça göreceksiniz hiçbir anket şirketinin ölçemeyeceği, hepsinin şaşırtacak sonuçlar ortaya çıkartacağız" diyen Demirtaş, bu durumdan rahatsız olan birilerinin sandıkta hile yapmanın yollarını arayacağı iddiasında bulundu.

Demirtaş, seçim kampanyası için 1 liralık bağışın bile önemli ve değerli olduğunu ifade ederek iş adamlarının ve esnafların yapacakları yardımları önemsediklerini söyledi.