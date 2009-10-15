Çünkü terk edilmekten korkuyor. Marka haline gelen siyah saçlarından fena halde sıkılmış, imajını yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyor. Herkesin seksi bulduğu dudaklarını doktoruna düzeltmesi için yalvarmış. Başak Sayan ekmek alacak parasının olmadığı günleri Hafta Sonu dergisine'ne anlattı:"Çok fedakarlık yaptım, çok taviz verdim, çok şeyden vazgeçtim. Ailemi uzun yıllar karşıma aldım, babamla uzun yıllar konuşmadım. Beni geri götürmeye kalktılar. Her seferinde baş kaldırdım. Çok parasız kaldım bu yüzden; aç kaldığım, ekmek alacak paramın olmadığı günler oldu. Sonuna kadar direndim. Çok istedim bu işi yapmayı. Benim işim daha zordu üstelik. Çünkü bambaşka bir bölüm okuyup, bambaşka bir iş yapmayı istedim. Anlatınca dile kolay tabii şimdi. Yaşarken gerçekten çok zor. Bu bir şeyi ne kadar tutkuyla istediğinize bağlı. Dışarıdan insanlar bu işin çok kolay olduğunu, bir anda şöhret olduğunuzu düşünüyorlar. Benim 10 yılım var. Bazen şanstır, ilk işinizde şöhrete kavuşursunuz."