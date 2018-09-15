Ekmeğini boş masadan çıkarıyor; kahvecilerde 1 liraya yer kapıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak gelen Adem, Kayseri'de kendisine para kazanmanın değişik bir yolunu bulmuş. Adem, yer bulmanın zor olduğu kahve dükkânlarında insanlar için yer kapıyor ve karşılığında 1 lira alıyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin farklı iş alanlarında gösterdikleri girişimciliklerine her gün bir yenisi ekleniyor. Takvim'de yer alan habere göre Kayseri'de yaşayan Suriyeli Adem, yoğun talep gören Starbucks'a gelip yer bulamayanlar için yer tutuyor. Sosyal medyada da fenomen olan Adem, "Türkiye bize kucak açtı. Burada iş bulmak zor değil. Tesadüf eseri bu olayı keşfettim ve iyi para kazanıyorum. Sosyal medyada da gösterilen ilgi, kazancımı arttırıyor" dedi.

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