Ekmeği beğenmedi, fırıncıyı vurdu

Kosta Rika'da satın aldıkları ekmek nedeniyle fırıncı ve oğluyla tartışan bir adam tartışma büyüyünce fırıncıyı vurdu.

Sözcü'nün haberine göre, satın aldığı ekmeği beğenmeyen kadın gün içinde fırıncıyla kavga etti. Birkaç saat sonra kocasıyla fırına gelen kadın fırıncı ve oğluyla tartışmaya başladı. La Rita en Pococi’de yaşanan olayda tartışma hararetlenince öfkeli adam aracından tüfek aldı ve ateşledi.

28 yaşındaki Dennis Kalet Vega Rangel yaralanırken polis soruşturma başlattı. Evinin 800 metre yakınında yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, 28 yaşındaki fırıncı hastanede tedavi altında.