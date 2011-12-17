Ekmeğe sağlık standardı



T24- Yılbaşından itibaren ekmekteki tuz oranı azaltılırken, kepek miktarı artırılacak. Toplumda giderek yaygınlaşan obezitenin (şişmanlık) yanı sıra yüksek tansiyonu da önlemeyi planlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, israfın önüne geçmek için de ekmeğin gramajını düşürüyor.











Zaman'ın haberine göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, vatandaşın sağlıklı gıda tüketmesi için yeni bir adım daha atıyor. Obezite ile mücadele kapsamında ekmekte kullanılan tuz miktarı azaltılıyor. 2012 yılında üretilecek normal ekmeklerde kepek miktarı artırılırken, ekmeğin gramajı da 300 gramdan 250 grama düşürülüyor. Başbakanlık'a gönderilen yönetmelik taslağı, yeni yılda ekmeğin hangi fırından alındığının bilinmesini zorunlu hale getiriyor.





Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'na ilişkin yönetmelik kapsamında yapılan bazı değişiklikler de, vatandaşın daha sağlıklı ekmek tüketmesinin önünü açacak.





Yönetmelik, AB'ye uyumlu, gıda işiyle uğraşan her alandaki mükellefe (üreten, dağıtan) sorumluluk getiriyor. Yeni sistem piyasa, gözetim, denetim ve izlenebilirlik esasına dayanıyor.





Bakanlık, gıda işletmelerindeki hijyen çıtasının yükseltilmesi için teşkilatlanmasını yeniden gözden geçiriyor.





Gıda şirketlerinin il, ilçe ve merkez teşkilatlarından izlenebilmesi için gerekli altyapı kuruluyor.





Sağlık Bakanlığı'nın da obeziteyi önlemeye yönelik çalışma yürüttüğünü hatırlatan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Orhan Yaralı, ekmeğe standart getirecek yeni düzenlemeyi toplum sağlığı açısından olumlu bulduklarını söyledi. Yaralı, gramajın düşmesinin israfın önlenmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Yeni yıldan itibaren yönetmeliğin yürürlüğe gireceğini ifade eden üst düzey bir ekonomi yetkilisi, ekmeğin üretim yerinin bilineceğini ifade ederek, "Avrupa Birliği (AB) direktiflerine uyumun sağlanmasının yanı sıra vatandaşın sağlığını destekleyecek önemli bir adım daha atılmış olacak. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile hem vatandaş sağlıklı ekmek tüketecek hem de denetimin bir ayağına katılacak" dedi.





Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Yaralı, ekmekteki yeni düzenlemenin sağlık açısından olumlu olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyi önlemeye yönelik çalışma yaptığını kaydeden Yaralı, "Tuz miktarının yüksek olduğuna yönelik eleştiri vardı. 100 kiloda ortalama 1,8 kilo tuz kullanılıyor. Bunun 1,5 kiloya düşürülmesi talebinde bulunuldu. Dünya genelinde de yüksek tansiyonun önlenmesi açısından bu yönde bir eğilim vardı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da bu talebe sıcak yaklaştı" dedi.





300 gram olan ekmek gramajının 250 grama düşmesinin de olumlu olduğunu ifade eden Yaralı, "Ortalama kişi başı ekmek tüketimi 150 gram civarında. 300 gramı bitirmek zor olduğu için çöplere ekmek atılabiliyordu. Gramajın düşmesi, israfın önlenmesine de katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.





Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, halen 600 bin kişi Türkiye'de açlık sınırında yaşarken, günlük 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu bilgilerine göre, günlük üretilen 82 milyon ekmeğin, 77 milyon adedi tüketilirken günlük 5 milyon ekmek israf ediliyor. Bunun dışında henüz üretim aşamasında 1,5 milyon ekmek zayi oluyor. Türkiye'de bir yılda israf edilen ekmek, ortalama 450 bin ton buğdaya karşılık geliyor. Türkiye'de israf edilen ekmek miktarı, 4 milyon 495 bin 404 nüfuslu Hırvatistan, 4 milyon 300 bin nüfuslu Gürcistan ve 3 milyon 596 bin nüfuslu Moldova'dan daha yüksek.

