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Sağlık

Ekmeğe renklendirici katıldığı ortaya çıktı

Türk insanının günde 120 milyon adet tükettiği ekmekte bile hile yapıldığı ortaya çıktı.

17 Nisan 2012 21:32

Ekmeğin gramajda yapılan hilelerin ardından şimdi de ekmeğe renk vermek için boyalar kullanıldığı ortaya çıktı.

 
Kepekli ve çavdar diye yediğimiz ekmeklerin bir çoğunun boya katılarak rengi değiştirilmiş ekmekler olduğu ortaya çıktı.
 
A Haber Muhabiri Sefer Ayçe konuğu Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Birol Yılmaz'a ekmek alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini sordu.
 
Yılmaz şöyle konuştu:
 
Tüketici daha fazla alsın diye de, ekmek esmer görünsün diye de boya, renklendirici, tatlandırıcı katılıyor. Gönlüm böyle birşey yok demek isterdi ama malesef bugün 200 binin üstünde kaçak ekmek gelmektedir. Dışarıdan kaçak yollardan, merdiven altlarından, Balıkesir'den, Urla'dan,Manisa'dan, Salihli'den, Uşak'tan, Afyon'dan kayıt dışı ekmek gelmektedir. Ayrıca uygun olmayan poşetlerin içerisine konup bakkallarda bu ekmek satılmaktadır.
 
Poşetsiz olduğu zaman belediye topladığı için etiketsiz, ambalajsız, yazısız çöpten geri dönüşümle elde edilmiş ambalajın içerisine konularak satılmaktadır. Malesef bugün bu denetimler yapılmamaktadır.
 
 

Vatandaş nasıl ve nelere dikkat etmeli?

 
 
Eğer bir bakkaldan veya süpermarketten alınıyorsa etiketli ambalajlı ürünler ve markalar tercih etsinler artı en yakın fırında tezgaha giderek, tezgah fırınlarından bu ekmeği almalarını tavsiye ediyorum.
 
Altılı-yedili ekmek, şu yörenin ekmeği diyerek vatandaşa cami önlerinde, pazarda, sokakta satılıyor bunlara dikkat edilmeli.
 
Bugün iyi bir ekmeğin 1 liranın altında olmaması gerekmektedir. Malesef 50 kuruşa, 60 kuruşa, 70 kuruşa ikili üçlü satılmaktadır.

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