Eklem iltihabı tedavisinde yeni yöntem arı sokması

T24- Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibi, arı zehrinin eklem iltihabına yol açan eklemlerdeki zararlı iltihabı kontrol edebildiğini tespit ettiler.



Bu zehrin vücutta iltihabı düzenleyen doğal hormonları artıran moleküller içerdiği kaydedildi.



Uzmanlar, arı zehrinin eklem iltihabı ağrısına çare olabilecek yeni tedaviler geliştirmede kullanılabileceğine inanıyorlar.



Arı tedavisi, romatizma ve eklem iltihabı gibi sorunlar yaşayan hastalarda gözle görünür etki yapıyor. Zehir kan dolaşımını hızlandırıyor, ağrıyı dindiriyor ve iltihabı yok ediyor. Bu tedavinin zaten astım ve MS gibi hastalıkların tedavisinde alternatif olarak kullanıldığı belirtiliyor.

