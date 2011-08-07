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Ekonomi

EKK'NIN GÜNDEMİ YARGI REFORMU ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2011 18:07

-EKK'NIN GÜNDEMİ YARGI REFORMU ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - Yarın toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) ''Yargı reformu çalışmaları, kayıtdışıyla mücadele ile piyasa gözetimi ve denetimi'' konularının ele alınacağı öğrenildi. Başbakan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, EKK'nın üçüncü toplantısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek. Saat 11.00'da başlayacak olan toplantıya, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve ilgili bürokratlar katılacak. Toplantıda ''Yargı reformu çalışmaları, kayıtdışıyla mücadele ile piyasa gözetimi ve denetimi'' konuları ele alınacak.   Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantının ardından, görüşülen konulara ilişkin yazılı bir açıklama yapılacak.

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