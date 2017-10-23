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EKK'da bütçe görüşmeleri ele alındı

ANKARA,(DHA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon  Kurulu (EKK) toplantısında bütçe görüşmelerinin ele alındığı, genel bir ekonomi değerlendirmesi yapıldığı kaydedildi

23 Ekim 2017 23:24

ANKARA,(DHA) - Başbakan Binali Yıldırım\'ın başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon  Kurulu (EKK) toplantısında bütçe görüşmelerinin ele alındığı, genel bir ekonomi değerlendirmesi yapıldığı kaydedildi. 

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, EKK toplantısında TBMM\'de Salı günü başlayacak olan bütçe görüşmelerinin ele alındığı, genel bir ekonomi değerlendirmesi yapıldığı bildirildi.Toplantıda Türkiye Ekonomisindeki büyümenin sürdürülebilmesi için önümüzdeki bir yılda  atılacak adımların değerlendirildiği, ekonomik istikrarın korunması için gereken her türlü tedbirin uygulanacağı kararının alındığı beliritildi. 


 

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