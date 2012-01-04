-EKK Van depremini ele aldı ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), dün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında toplandı. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımı ile dün toplandı. Toplantıya ilgili kurumların üst düzey yöneticileri de katıldı. Toplantıda, Van'da yaşanılan depremler sonrası gelişmeler ele alınırken, konuya ilişkin AFAD tarafından bir sunum yapıldı. İlgili kurumlar bugüne kadar yürüttükleri ve önümüzdeki dönemde yapacakları faaliyetlere ilişkin Kurula bilgi sundu. Toplantıda, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Van ve bölgesinde iktisadi ve sosyal hayatın en kısa sürede kalkındırılması ve güçlü bir gelişme ivmesi yakalaması için atılması gereken adımları içeren bir program hazırlanması kararlaştırıldı.