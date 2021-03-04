Ekip kuruldu: Molozların arasından depremzedelerin hatıraları toplanıyor

İzmir’de 116 kişinin ölümüne neden olan 30 Ekim’deki 6.6’lık deprem Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarını yıktı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından binaların molozları, bin 200 kamyonla Menemen’deki depolama alanına taşındı. Binalarda kalan depremzedelerin eşyaların da içerisinde olduğu molozların başında polis ekipleri nöbet tutmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremzedelere ait eşyaların molozların içerisinden çıkartılması için ihale açtı. İhaleyi kazanan firma, molozlarda 20 işçiyi görevlendirdi. Şimdi işçiler molozların arasında depremzedelerin anılarını topluyor.

İşçilerin bulduğu çanta, altın kesesi, oyuncak ya da fotoğraf albümü gibi eşyalar polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alındıktan sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere malzemelerin toplandığı Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Polis Merkezi’ne gönderiliyor.

"Evlatlarını kaybeden anne babalar, çocuklarının oyuncaklarını bulmamızı istiyor"

İşçilerin başındaki koordinatör Coşkun Cihangir, molozlarda 4 aydır çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu binalarda depremle birlikte büyük acılar yaşandı. Depremzedeler gelince onlarla sohbet ediyoruz. Depremde çocuğunu kaybeden anne ve babalar, bize onlara ait oyuncakları telefonlarından gösterip molozlar içinde bulmamızı istiyorlar. Arkadaşlarımız o oyuncakları bulunca oturup mutluluktan ağlıyor. Şu ana kadar molozlar arasında kişisel eşyaların yanı sıra yüklü miktarda para, altın ve mücevherat da bulduk.”