Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da ekip aracının motor bölümüne giren kedi, polisleri uğraştırdı. Yavru kedi, çıkarıldıktan sonra polisler tarafından veterinere götürüldü.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı\'nda, Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis memurlarının kullandığı resmi plakalı otomobilin kaputundan motoruna yavru kedi girdi. Devriye görevi için otomobile binen 2 polis memuru, son anda kedi sesi geldiğini duydu. Kaputu açan memurlar, motorun içinde yavru kediyi gördü. Yaklaşık 1 saat uğraşan ekipler, yavru kediyi girdiği bölümden çıkarmayı başardı. Kedi, polis memurları tarafından Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne götürüldü. Burada tedavisi yapılan minik kedi, Osmangazi Hayvan Barınağı\'na teslim edildi.



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