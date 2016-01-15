Ekimde işsizlik son 7 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında işsizlik yüzde 10,5 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 104 bin kişi artarak 3 milyon 147 bin kişi oldu. Böylece Ekim’de işsizlik son 7 ayın zirvesine çıktı.

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artış gösterdi. Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

İlk 9 aydaki işsizlik oranları şöyle:

Ocak ayında işsizlik yüzde 11,3

Şubat ayında işsizlik yüzde 11,2

Mart ayında işsizlik yüzde 10,6

Nisan ayında işsizlik yüzde 9,6

Mayıs ayında işsizlik yüzde 9,3

Haziran ayında işsizlik yüzde 9,6

Temmuz ayında işsizlik yüzde 9,8

Ağustos ayında işsizlik yüzde 10,1

Eylül ayında işsizlik yüzde 10,3

Geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program'a göre, işsizlikte aşağı yönlü bir trend öngören hükümete göre, 2015'i yüzde 10,2 ile tamamlayacak işsizlik oranı 2018'de yüzde 9,6'ya gerileyecek.

İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi artarak 3 milyon 147 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %12,6 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile %19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artış ile %10,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46.2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 718 bin kişi artarak 26 milyon 856 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile %46,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 69 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 649 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,4’ü tarım, %20’si sanayi, %7,6’sı inşaat, %52’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, tarım sektörünün payı 0,3 puan azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51.6

İşgücü 2015 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 822 bin kişi artarak 30 milyon 3 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %71,9, kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla %31,8 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 33.6

Ekim 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azalarak %33,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 39 bin kişi azalarak 26 milyon 772 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile %46,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 56 bin kişi artarak 3 milyon 180 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı da 0,2 puanlık artış ile %10,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile %51,5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 93 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 36 bin, hizmet sektöründe 16 bin, inşaat sektöründe ise 2 bin kişi arttı.