Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artışla 12 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TİM, eylül ayı ihracat verilerini İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın da katılımıyla Kırklareli’nde açıkladı.

TİM verilerine göre, ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artışla 12 milyar 598 milyon dolar oldu. Böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı mal ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

Verilere göre ilk 10 ayda ihracat yüzde 5,6 artışla 131 milyar 140 milyon dolar olurken, Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 5,3 artışla 158 milyar 516 milyon dolara yükseldi.

Sanayide en büyük pay otomotiv sektörünün

Ekim ayında, sanayi sektörü alt başlığında toplam ihracattan yüzde 60,5'lik payla sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya ise yüzde 13,6 ile otomotiv endüstrisi sektörü sahip oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 267,1 ile gemi ve yat, yüzde 91,5 ile tütün ve tütün mamülleri, yüzde 70,4 ile de mücevher sektörü yakaladı. Yıllık bazda ihracat yüzde 35,4 ile en fazla zeytin ve zeytinyağı sektöründe azalırken, bu sektörü yüzde 10,8 ile deri ve deri mamülleri sektörü takip etti.

Aynı dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Irak, İtalya ve ABD oldu. İhracat, Almanya'ya yüzde 11,2, Birleşik Krallık'a yüzde 6,4, İtalya'ya yüzde 9, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise yüzde 26,9 artarken, Irak'a yapılan ihracat yüzde 22,6 geriledi.

En fazla ihracat yapılan 10 ülke arasında en yüksek ihracat artışı ise yüzde 78,8 ile Mısır'da gerçekleşti.

Ekim ayında 15 ilin 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekim ayında 15 ilin 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Ocak-ekim döneminde ise 48 ilimiz 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısını göstermiştir" ifadesini kullandı.