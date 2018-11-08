Ekim ayında en çok kazandıran DİBS oldu

İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Yatırım araçları arasında, Ekim ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.46, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1.69 ile devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre finansal yatırım araçları Ekim ayında;

“Yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26.91 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

“Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi yatırımcısına yüzde 0.74 kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1.06, külçe altın yüzde 7.37, dolar yüzde 8.75 ve euro yüzde 10.03 kaybettirdi.

“TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0.98, BIST 100 endeksi yüzde 2.76, külçe altın yüzde 8.96, dolar yüzde 10.31 ve euro yüzde 11.57 kaybettirdi.

“Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.75 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11.75 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.86 ile en yüksek kazancı sağladı.

“Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26. 52 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık yüzde 38.07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yıllık yüzde 28.30 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.\" (Grafik)