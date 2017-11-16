Ekim ayında 236 milyon 951 bin liralık 'kırtasiye harcaması' yapıldı: Hükümet, kendi rekorunu kırdı

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kamunun ekim ayı harcamalarını açıkladı. Rakamlara göre ekim ayında kamuya 236 milyon 951 bin liralık 'kırtasiye harcaması' yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın "tasarruf" açıklamasının ardından "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ‘kağıt-kalem' harcamasını yaparak hükümetin kendi rekorunu kırdığı" ifade edildi.

Birgün'de yer alan habere göre 2017'nin on ayında harcanan toplam 'kırtasiye' tutarı 551 milyon 264 bin lira olduğu belirtildi. Tarihin en yüksek kırtasiye alışverişinin 369 milyon lira ile geçen yılın aralık ayında AKP hükümeti tarafından yapıldığı kaydedildi. Haberde, hükümetin kendi rekorunu kırdığı ifade edildi.

Hüseyin Şimşek'in haberi aynen şöyle:

“Yeni araç alımı yok” denilmesine karşın taşıt alımı için bir ayda 150 milyon lira ödendi. Bölgede savaş politikalarını derinleştiren AKP, ‘Güvenlik ve Savunma Malzemeleri’ne 5 milyar lira harcadı

Maliye Bakanlığı’nın ‘kamuda harcama rakamları’ Başbakan Binali Yıldırım ile bakanların ‘tasarruf’ açıklamalarını doğrulamıyor.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlar, son olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açıkladığı tasarruf paketinde kısıtlamaya gidileceği söylenen kalemlerde ciddi harcamalar yapıldığını gözler önüne serdi.

Tarihin en yüksek ikinci harcaması

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün rakamlarına göre, ekim ayında kamuya 236 milyon 951 bin liralık ‘kırtasiye’ harcaması yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ‘kağıt kalem’ alışverişinin yapıldığı harcama kaleminden 2017’nin on ayında harcanan toplam tutar ise 551 milyon 264 bin lira oldu.

Tarihin en yüksek kırtasiye alışverişi, 369 milyon lira ile geçen yılın aralık ayında yine AKP hükümeti tarafından yapılmıştı. AKP böylece kendi rekorunu kırdı.

Araç alımının ‘freni patladı’

Başbakan Yıldırım’ın, “Devlete, belediyelere yeni araç alımı yok” demesine karşın, ekim ayında taşıt alımları için de yüksek miktarda harcamalar yapıldı. Ekim ayında taşıt alımlarına 150 milyon 890 bin lira harcayan hükümet, 2017’nin kasım ayına kadar ise 433 milyon 969 milyon lira harcadı. AKP, kiraladığı araçlar için de on aylık süreçte 6 milyon 170 bin lira harcama yaptı.

Temizlenmeye doyamadılar

Binali Yıldırım’ın, “Çok ciddi tasarruflar yapacağız, tüm detaylarını çalıştık. Önceliği olmayan harcamalar yapmayacağız. Gereksiz masraflar yapılmayacak” açıklamaları güncelliğini korurken, kamuya yönelik su ve temizlik malzemesi giderleri, 'israfın boyutunu gözler önüne serdi'.



Ekim ayında 91 milyon lira harcanan kalemden on ayda devletin kasasından toplam 673 milyon 795 bin lira çıktı.

Savaşa 5 milyar gitti

7 Haziran 2015 tarihindeki seçimlerden istediği sonucu alamamasının ardından bölgede savaş konseptini devreye sokan AKP, ‘Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal ve Hizmet Alım Giderleri’ kaleminden de rekor harcama yaptı. Ekim ayında bu kalemden 455 milyon 493 bin liraharcayan Hükümet’in kasım ayına kadar yaptığı harcama ise toplamda 5 milyar 174 milyon 469 bin liraya ulaştı.

Örtülü ödenek bildiğiniz gibi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile Başbakan Yıldırım tarafından kullanılabilen ve hesabı sorulmayan, kamuoyunda ise ‘örtülü ödenek’ olarak bilinen Gizli Hizmet Giderleri’nden de ciddi harcamaların yapıldığı görüldü.

İki ayrı kalemde gösterilen örtülü ödenek için ekim ayında toplam 417 milyon 998 bin lira harcanırken 2017’nin on ayında ise 2 milyar 621 milyon 189 bin lira harcama yapıldı.