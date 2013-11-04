Ekim Ayı İş Cinayetleri Raporu yayımlandı: 1 ayda 109 işçi can verdi

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, yayımladığı raporda, Ekim ayındaki ve yılın ilk 10 ayındaki işçi ölümlerinin artışına dikkat çekerek, "Sağlıklı ve güvenli çalışma bir maliyet unsuru olarak görülüyor ve iş cinayetleri artarak devam ediyor" uyarısını yaptı.

Yazılı-görsel basın, sendikalar ve meslek örgütlerinden alınan bilgiler ışığında hazırlanan raporda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e, yaşanan işçi ölümlerine “iş kazası” demekten vazgeçmesi çağrısında bulunuldu. Yaşananların "iş cinayeti" olduğu belirtilen rapora göre, sadece geçtiğimiz ekim ayında 4 çocuk, 7 kadın ve 101 erkek işçi hayatını kaybetti. İşe gidip-gelirken yaşanan kazalarda ise 56 işçi yaşamını yitirdi. İnşaatlarda 26, tarımda ise 18 emekçi, iş güvenliğinin sağlanmamasına bağlı sebeplerle can verdi.

Raporda, "İşyerinde çalışırken, barınırken, işe gidip gelirken, beslenirken... yani 'iş süreçlerinin bütününde' yaşanan iş cinayetlerinde maliyet hesabı yapılarak can güvenliği hiçe sayılan arkadaşlarımızın faili sizlerin düzenidir" denilerek, sorumluların belli olduğu vurgulandı.