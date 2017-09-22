Ekici, Valbuena ve Janssen'den taraftara çağrı

\"Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var\"

Mehmet Ekici: \"Daha moralli ve uyumlu bir takım olduk\"

\"İyi bir futbolla galip gelmek istiyoruz\"

Mathieu Valbuena: \"Bu maç bizim için çok önemli\"

Vincent Janssen: \"Kendimize inanıyoruz\"

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe\'nin yıldız oyuncuları Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Vincent Janssen, sarı-lacivertli ekibin Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 6\'ncı hafta maçına özel hazırlanan maç günlüğü kitapçığında taraftara seslendi.

MEHMET EKİCİ: \"DAHA MORALLİ VE UYUMLU BİR TAKIM OLDUK\"

Beşiktaş derbisinin kendileri için kolay olmayacağını söyleyen Mehmet Ekici, \"İki takım da çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu kadrolara sahip. Zor bir mücadele bizi bekliyor ama eğer şampiyon olmak istiyorsak, bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Bizim bu derbideki en büyük avantajımız kendi evimizde muhteşem taraftarımızın önünde oynayacak olmamız. Alanya maçıyla takımın özgüveni de bir hayli yükseldi. Şimdi daha moralli ve daha uyumlu bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz\" dedi.

\"İYİ BİR FUTBOLLA GALİP GELMEK İSTİYORUZ\"

Sarı-lacivertli taraftarın yaratacağı atmosferin çok önemli olduğunu söyleyen Ekici, \"İyi futbolla galip gelmek istiyoruz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum, çok yetenekli ve kariyerli oyunculardan oluşan bir kadromuz var ve bu tür gerilim seviyesi yüksek maçları oynamayı iyi bilen isimlere sahibiz. Taraftarımızla hep birlikte galibiyet yaşamak istiyorum. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Gelsinler tribünleri tamamen doldursunlar ve maçın başından son anına kadar bizi coşkuyla desteklesinler. Bu derbiyi kazanıp galibiyeti taraftarımıza armağan etmek ve galibiyet coşkusunu onlarla doyasıya yaşamak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz\' diye konuştu.

VALBUENA: \"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\"

Sezonun ilk derbi karşılaşmasına çıktıklarını hatırlatan Valbuena, \"Kendi sahamızda oynuyoruz bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın desteği de bizim için çok önemli. Umarım stadımızı tıklım tıklım doldururlar. Maç boyunca desteklerini arkamızda hissederiz. Onların desteği ile birlikte istediğimiz skorla sahadan ayrılmak istiyoruz\" açıklamasında bulundu.

JANSSEN: \"KENDİMİZE İNANIYORUZ\"

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Vincent Janssen ise geçen hafta oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte özgüvenlerinin daha üst noktalara çıktığını belirterek, \"Kendimize inanıyoruz, iyi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Bu karşılaşmaya hazırız, umarım taraftarlarımızda aynı bizler gibi hazırdır. Bu karşılaşmada taraftarımızın desteğini arkamıza almak bizim için çok önemli olacak. Saha içinde maçın sonuna kadar taraftarımız için savaşacağız. Umarım hep birlikte bu maça ne kadar hazır ve ne kadar bu maçı kazanmak konusunda istekli olduğumuzu gösterip istediğimiz skorla sahadan ayrılırız\" değerlendirmesinde bulundu.