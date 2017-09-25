Ekici, Fener'e ilaç gibi geldi

9 ay sonra ilk 11\'de şans bulan Mehmet Ekici, Ozan, Souza ve Guilliano\'yu kendilerine getirdi

Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) -

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe ile anlaşan, fakat Trabzonspor\'un bonservisini vermemesi sebebiyle 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, sarı-lacivertlilerin orta sahasına ilaç gibi geldi. Yeni sezon hazırlık çalışmalarına yeni takımıyla başlayan Ekici\'nin sahalara dönmesi Temmuz ayının sonunda antrenmanda yaşadığı sakatlıkla daha da gecikti. 27 yaşındaki futbolcu, bonservis ve sakatlık sorunlarının sona ermesinin ardından yaklaşık 9 ay sonra Beşiktaş maçıyla ilk 11\'de yer buldu. Ekici\'nin Beşiktaş derbisinde nasıl bir performans göstereceği herkesin kafasındaki ortak soru işaretiydi. Teknik direktör Aykut Kocaman\'ın Beşiktaş maçı ilk 11\'inde yer verdiği Mehmet Ekici\'nin oynadığı futbol isea herkes tarafından beğeniyle karşılandı. Sarı-lacivertlilerin orta sahasına hareket ve hız katan Ekici\'nin bu oyunu Ozan Tufan, Souza ve hatta Guilliano\'nun da performansına doğrudan katkı sağladı. Özellikle uzun süredir taraftarların ve medyanın ağır eleştirisine maruz kalan Ozan Tufan, Beşiktaş karşılaşmasında Mehmet Ekici ile birlikte orta sahada takımının yükünü sırtladı. Yaptığı özel çalışmalarla son zamanlarda kilo da verdiği gözlenen Ozan Tufan, teknik direktör Aykut Kocaman\'ın da güvenini kazandı. Mehmet Ekici\'nin katkı yaptığı bir diğer futbolcu Josef de Souza. Beşiktaş derbisinde oyunu çift yönlü oynayarak hem savunma hem hücum hattına destek verip güzel işlere imza atan Souza, sarı-lacivertli taraftarları ligin gelecek haftaları için umutlandırdı.

Ekici ile birlikte yükü hafifleyen Guilliano da kalitesini daha fazla sahaya yansıttı.