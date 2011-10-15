-Ekici: "Bu işin çözümüne ulaşacağız'' ELAZIĞ (A.A) - 15.10.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Selami Ekici, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, ''Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarıyız, bu işin çözümüne ulaşacağız'' dedi. Ekici, partisinin Elazığ teşkilatının genel kurulunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesine, milletine ve devletine hizmet etmiş insanların bir şekilde Türkiye'de başına şüpheli kazalar geldiğini ve bir şekilde siyaset alanlarına son verildiğini öne sürdü. Genelkurmay Başkanlığının gönderdiği dosyada helikopterin düştüğü dakika itibariyle radarların '4 dakika 47 saniye' karartılmış olduğunu, teknik ifadesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle '4 dakika 47 saniyelik' radar kayıtlarının savcılığa ve kendilerine verilmediğini belirten Ekici, şunları kaydetti: ''Daha sonra Hava Kuvvetleri açıklama yaptı, ne dedi? 'Genelkurmay'ın bilgi sisteminde meydana gelen arızadır. Yoksa bizim radar kayıtlarımız arızalanmadı, radarlarımız arızalanmadı, bu radarlar istenirse biz bunları göndeririz' dediler ve savcılık Doğu'da bulunan tüm radarlardan, Hava Kuvvetleri Komutanlığından istedi. Doğu'da Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve Mardin'de radar kayıtları var ama bugüne kadar sadece Erzurum'dan radar kayıtları geldi. Diğer radar kayıtları savcılık dosyasına sunulmuyor.'' Kazanın meydana geldiği 25 Mart 2009 tarihinde nelerin yaşandığını bilmenin kendilerinin en doğal hakkı olduğunu savunan Ekici, konuşmasına şöyle devam etti: ''O gün orada ne yaşandı? Üç gün boyunca o helikopter neden bulunmadı? Bunun cevabını milletimiz çok iyi bilmektedir ama Büyük Birlik Partisi olarak hukuki takipte ısrar ederek netice alacağız. Kimse bizi birilerinin geçmişte şüpheli kazalarda kaybedip ardında bıraktığı insanlar gibi düşünmesin. Kimse bizi rahmetli Turgut Özal'ın arkasında kalanlar gibi düşünmesin, Eşref Bitlis'in arkasında kalanlar gibi düşünmesin. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarıyız, bu işin çözümüne ulaşacağız.''