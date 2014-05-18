Ekibiyle 140 işçi kurtaran Büyükyıldız: Sadece bilgi vermek için dışarı çıktım

Kendisinin kahraman gibi gösterilmesini istemeyen, ekibiyle 140 maden işçisinin hayatını kurtaran Gökalp Büyükyıldız, “Söylenenlere bakmadım. İçeri girip dışarıyı unuttum” dedi.

Soma’daki maden kazasına ilk müdahale eden ve içerideki havalandırmayı tersine çevirmeyi deneyerek 140 işçinin sağ çıkartılmasını sağlayan madenci Gökalp Büyükyıldız Milliyet’ten Gökhan Karataş’a konuştu.

30 yıldır Soma bölgesinde kömürle ilgili madenlerde çalıştığını söyleyen Büyükyıldız, komşu madene 95 mühendisi ve 5 bin 100 çalışanının aynı anda koştuğunu söyledi.

Tek başına kendisinin kahraman gibi gösterilmesini istemediğini söyleyen Büyükyıldız’ın, ilk 3 gün maden ocağından sadece Bakan Yıldız‘a bilgi vermek için çıktığını, ardından çalışmalara tekrar katıldığını anlattı.

İlk kural: Havalandırma

140 işçinin kurtarılmasının tamamen ekip ve koordinasyon işi olduğunu belirten Büyükyıldız, “Bazıları benim yanımda da çalışmış, yüzlerce arkadaşımızın mahsur kaldığını duydum. Olayın ilk anından itibaren dünyayla tüm irtibatımı kestim. Hemen madene koştuk. İlk gözlemim havalandırmanın tersine çevrilerek işçilerin rahat nefes almasını ve hayatta kalmasını sağlamaktı. Zaten tüm madenciliğin ilk esası da budur. Havalandırma. İşletme Müdürü Haluk Sevinç de kabul edince hemen uyguladık. İlk saatlerde 140 işçiyi sağ çıkardık. İçerde kalan yüzlerce arkadaşımı kurtarmak için çok çabaladık. 301 işçinin ölümü beni çok üzdü. Hepsinin kurtulmasını çok isterdim” dedi.

Büyükyıldız, madenin içindeyken birkaç saat sonra gelen Bakan Yıldız’ın kendisini koordinatör olarak atamasıyla görevine devam ettiğini söyledi. 30 yıldır sadece kömür madenlerinde çalışan ve yöneten, bölgedeki ocakları iyi tanıyan Büyükyıldız, “Madenden sadece bakan beyin kamuoyuyla paylaşması gereken bilgileri vermek için dışarı çıktım. Hiç haber okumadım, dışarıda yazılan ve söylenenleri merak bile etmedim. Tek amacımız ve uğraşımız madencileri kurtarmak oldu” diye konuştu.

‘Kurtarmaya odaklandım’

Büyükyıldız, “Bakan Yıldız’ın verdiği güveni hissettiğim için ben, İşletme Müdürüm Yavuz Burbut, İş Güvenliği Müdürüm Aygün Ekici ve diğer kurtarma ekibimizle çabaladık. Olay yerine gelir gelmez yangının tam olarak başladığı yeri öğrendim. Başka bir yerde yangın olmaması çok önemliydi. Havalandırmanın tersine çevrilmesi önerisini bu nedenle yaptım” dedi.

‘Büyük sorumluluk’

Gökalp Büyükyıldız, her ayrıntıyı dışarı aktarırken çok titiz davrandığını çünkü anlattıklarını sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın takip ettiği bilincine sahip olduğunu anlatıyor. “Bu felakette ölenler bizim de kardeşimiz ve bazıları bir zamanlar bizim de çalışanımızdı” diyor.