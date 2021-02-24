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Dünya

Ekibi kaza sonrası son durumu paylaştı: Tiger Woods uyanık, tedaviye yanıt veriyor, iyileşiyor

Ünlü golf oyuncusu Woods dün ağır bir trafik kazası geçirdi

24 Şubat 2021 16:23

California'da trafik kazası geçirerek ölümden dönen ünlü golf oyuncusu Tiger Woods'un ekibi son duruma dair açıklama yaptı. Açıklamada Woods'un "uyanık olduğu, tedaviye yanıt verdiği ve iyileştiği" belirtildi. 

Tiger Woods'un ekibi tarafından Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada ünlü golf oyuncusunun sağlık durumuna dair detaylar paylaşıldı. 

Açıklamada "Bu zor zamanda yoğun destek ve mesajlarınız için herkese teşekkür ediyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi Tiger Wood California'da bir araç kazası yaşadı. Woods hastaneye getirildikten sonra sağ alt bacağı ve bileğinden uzun bir operasyondan geçirdi. Şu anda uyanık, tedaviye yanıt veriyor ve iyileşiyor."

Woods'un tedavisinin ne kadar süreceğine dair detay verilmedi.

 

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