EKER'in koşusu çocuklara umut olacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - EKER\'in \"Sağlıklı Yaşam İçin Koş\" mottosuyla hayata geçirdiği \"Eker I Run Yol Koşusu\" 4\'üncü kez hayat buluyor. Yarış kayıt ücretlerinden her 5 TL, sosyal sorumluluk partneri HETADER\'e yani Hemofili ve Talasemi hastası çocuklara umut olacak.

Eker\'in sağlıklı yaşama teşvik ve spora özendirmek için hayata geçirdiği \"Eker I Run Yol Koşusu\" bir kez daha start alıyor. Bu sene 4\'üncüsü düzenlenecek olan yarış 8 Ekim 2017 günü Bursa-Orhaneli yolunda gerçekleşecek. Eker\'in sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle hayata geçen yarış, 15K, 5K ve Minik Adımlar koşuları olmak üzere 3 ayrı kategoriden oluşacak.

Yarışmacı kayıtları 5 Ekim\'e kadar internetten, 6-7-8 Ekim tarihlerinde EKER Meydan\'da kurulacak kayıt masasından yapılabiliyor. 7\'den 70\'e tüm sporseverlere açık olan koşuya geçtiğimiz yıl 24 farklı ilden 1600 sporsever katılmıştı. Her yıl katılım sayısı artan yarışlarda bu yıl 2 bin sporcunun yarışması bekleniyor.

Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak gerçekleşen, İstanbul\'dan BUDO Deniz Otobüsü ile ücretsiz ulaşım imkanı da sunulan olan \"4. Eker I Run Yol Koşusu\" kayıtlarının her 5 TL\'si sosyal sorumluluk partneri HETADER\'e yani Hemofili ve Talasemi hastası çocuklara umut olacak.

YARIŞMA PROGRAMI:

6 Ekim 2017 - Cuma: 12:00 - 18:30 Kayıt masaları açılış / Kit Dağıtımı

7 Ekim 2017 - Cumartesi: 11:00 - 18:30 Kayıt masaları açılış / Kit Dağıtımı

8 Ekim 2017 - Pazar - Yarış Günü: 08:30 - 11:00 Kayıt masaları açılış / Kit Dağıtımı, 09:30 - 14:30 Stant aktiviteleri, 10:00 - 10:20 Minik Adımlar Isınma ve starta yerleşme, 10:20 - 10:50 Minik Adımlar Koşuları, 10:55 - 11:05 5K - 15K Isınma, 11:15 15K Start, 11:30 5K Start, 12:00 Minik Adımlar Ödül Töreni, 14:00 5K - 15K ödül Töreni

FOTOĞRAFLI