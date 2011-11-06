-Eker yaralı depremzedeleri ziyaret etti DİYARBAKIR (A.A) - 06.11.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören depremzedeleri ve hastaları ziyaret etti. Bakan Eker, beraberinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve eşi Yasemin Eker ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Eker, Van'daki depremde yaralanan ve tedavileri devam eden bazı hastalarla bir süre sohbet etti, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Hasta ve yakınları da her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek, teşekkür etti. Bu arada bazı hastalara Kürtçe, geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Eker, Şırnak'tan gelen Emine İken (66) ile bir süre Kürtçe sohbet etti. Bakan Eker'in, Kürtçe ''Allah hayırlı şifalar versin'' dileğinde bulunması üzerine İken, ''Başım, gözüm üstüne geldin, Ben Şırnak'tan geldim. Ameliyat oldum, platin taktılar. Platin yerinden çıktı, doktor 'yeniden ameliyat edeceğim' diyor. Doktora söyle çıkarmasın. Allah ne muradınız varsa versin. Sen benim kardeşimsin, diğerleri de evlatlarım'' dedi. Bakan Eker de, beraberindekileri tanıtarak, doktorundan İken'in durumu hakkında bilgi aldı ve gerekenin yapılmasını istedi.