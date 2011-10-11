-Eker: Kurbanlık sıkıntısı yok TBMM (A.A) - 11.10.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, tespitlerine göre ellerinde 869 bin büyükbaş, 3 milyon 200 bin de küçükbaş kurbanlık hayvan bulunduğunu belirterek, ''Elimizde geçen sene kestiğimizden daha fazla kurbanlık hayvan var. Hiç bir sorun yok'' dedi. Eker, TBMM Genel Kurulunda sözlü sorulara verdiği yanıtta, Antalya başta olmak üzere bazı illerde meydana gelen ''doğal afetlerle ilgili hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Afetlerle ilgili Antalya Valiliğine bir milyon, Muğla Valiliğine de 500 bin lira gönderildiğini, diğer illerle ilgili gelen taleplerin değerlendirildiğini ifade eden Eker, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti. Eker, Antalya ve diğer illerde meydana gelen zararlarla ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Trakya Bölgesini şap hastalığından arı hale getirdiklerini ve bunun Cumhuriyet tarihinde ilk olduğunu kaydeden Eker, ''Sadece Trakya Bölgesinde geçişler kontrol altında olduğu için birilerinin bunu istismar etmemesi için Trakya Bölgesi'nde hayvan ithaline izin veriyoruz. Geçen sene bunu yaptık, bu sene de yapıyoruz'' dedi. Eker, ''Kimse bunu ucuz politik mülahazalarla değerlendirmeye kalkmasın'' diye konuştu. Şap hastalığının sınır tanımayan bir hastalık olduğunu, bununla mücadelenin etkin şekilde sürdüğünü ifade eden Eker, Türkiye'nin bu konuda büyük mesafe katettiğini bildirdi. Eker, 2010 yılında 590 büyük baş, 2 milyon 200 bin küçük baş kurban kesildiğini ifade ederek, ''Kurban Bayramına bir ay var. Bizim tespitimize göre 869 bin büyük baş, 3 milyon 200 küçük baş hayvan kurbanlık olarak hazırlanmış durumda. Elimizde geçen sene kestiğimizden daha fazla kurbanlık hayvan var. Hiç bir sorun yok'' diye konuştu. Tarımsal destekler içerisinde hayvancılığa verilen payın önemli derecede artırıldığını belirten Eker, bu sene destek olarak 1 milyar 350 milyon ödendiğini, sene sonuna kadar bu rakamın 1 milyon 700 milyona ulaşacağını bildirdi. Hayvancılıkta uygulanan destekler ve projelerle ilgili bilgi veren Eker, arıcılığa 130 milyon lira destek verildiğini ifade etti. -Hamid Ansari çalışmaları izledi- Bu arada Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari Genel Kurula gelerek bir süre çalışmaları izledi. -Genel Kurulun çatısı aktı- Öte yandan Genel Kurulda yabancı misyon temsilcilerinin oturduğu bölümünde, aşırı yağış nedeniyle çatı aktı. Görevliler bu bölüme kova koyarak önlem aldı. Genel Kurul çalışması sırasında gök gürültüsü ve dolu yağışı sesleri Genel Kurul salonuna kadar ulaştı. Bu sesler ve Genel Kurulda bulunan mikrofonlardan gelen seslerde bir süre patlamaya neden oldu. Bu durum, milletvekillerinin ve TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın dikkatini çekti.