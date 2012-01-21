-Eker: İşsizliği ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz DİYARBAKIR (A.A) - 21.01.2012 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ''Biz ne kadar işsizliği ortadan kaldırmak için uğraşıyorsak, birileri bu bölgede işsizliğin artırılması için, işsizliğin önlenmesinin önüne set çekmek için gayret gösteriyorlar'' dedi. AK Parti Kadın Kolları Diyarbakır İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, Kaplan Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongrede konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti ile Türkiye'nin gündemine birçok yeni hususun geldiğini, kadınların ve gençlerin siyaset alanında topluma daha yararlı hizmetler yapabilecekleri ortamların oluşturulduğunu söyledi. Türkiye'de kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık kavramının AK Parti ile gündeme geldiğini vurgulayan Eker, milletin sorunlarını toplumun en önemli ve büyük kesimini oluşturan kadınlarla çözme kararlılığında olduklarını belirtti. ''Eğer toplumda acılar yaşanıyorsa bunun büyük yükünü kadınlarımız çekiyor'' diyen Bakan Eker, şöyle devam etti: ''Toplumda gözyaşı dökülüyorsa büyük kısmını annelerimiz kadınlarımız döküyor. Eğer evde bir işsiz varsa, en çok sıkıntıyı eşi veya annesi çekiyordur. Tarımsal kalkınma içerisinde kadınlarımızın rollerinin daha da artırılmasını, sosyal ve ekonomik statülerinin daha iyi bir noktaya gelmesini amaçlıyoruz. Biz 9 bölgede çalıştay yaptık. Bu çalıştaylara binlerce kırsal alanda yaşayan kadın katıldı. İlk olarak ulusal alanda kadın çalıştayı yapıldı. Burada özellikle kadınlarımıza dönük ulusal veri bankasının oluşturulması, kırsal alanda kadının konumunun iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması, eylem planının sonuçlandırılması, bunların hayata geçirilmesi için tedbirlerin alınması amaçlandı.'' Bakan Eker, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, üyelerinin tümü kadınlarından oluşan tarımsal kalkınma kooperatiflerine öncelik verdiklerini ifade ederek, ''Üyelerinin tamamı kadın olan 27 tarımsal kalkınma kooperatifi desteklendi. Onların sadece kurdukları kooperatiflere destek vermekle kalmadık, o kooperatiflerin ürünlerini işleyebilecekleri, paketleyip ambalajlayabilecekleri tarıma dayalı sanayi tesislerine de yüzde 50 hibe destek uygulaması getirdik'' dedi. -''Erkek işsiz kalınca, acısını kadınlar çekiyor''- Toplumda sorunlar çözülecekse, kadınların görüşlerinden, katkılarından ve gayretlerinden muhakkak istifade edilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Eker, kadınların en çok sıkıntı çektiği konunun işsizlik olduğunu söyledi. Bölgede işsizliğin ortadan kaldırılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Bakan Eker, şöyle dedi: ''Erkek işsiz kaldığı zaman acısını daha çok kadın çekiyor. Oğlu işsizse hanım kardeşimiz onun eziyetini çekiyor. Eşi işini kaybetmişse, sıkıntısı ona yansıyor. Kendi işsizse zaten o sıkıntı kendisinindir. Biz bu bölgede işsizliği ortadan kaldırmayla ilgili birçok proje hayata geçirdik. Biz ne kadar işsizliği ortadan kaldırmak için uğraşıyorsak, birileri bu bölgede işsizliğin artırılması için, işsizliğin önlenmesinin önüne set çekmek için gayret gösteriyorlar. Biz baraj projesi hazırlıyoruz, temel atacağız, onlar gidip buraları yakıyorlar, araçları yakıyorlar. Niye? Baraj yapılırsa işsizlik ortadan kalkacak, işsizlik kalkarsa toplumun refahı artacak, huzur bulacak, barış daha çok gelecek. Bunlar bunu istemiyor, biz de onlara inat, bu çabaları sürdürüyoruz. Onlarla mücadele ediyoruz, mücadelemiz bundan sonra da devam edecek.'' -''Geçmişte yapılan hatalardan ders alalım''- Eker, sorunların, demokratikleşme ve sivilleşmeyi geliştirmek suretiyle çözülmesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz diyoruz ki; anneler gözyaşı dökmesin, anneler ağlamasın, anneler, eşlerini, evlatlarını, kardeşlerini, yakınlarını kaybetmesin, barış ve huzur olsun. Sorunlarımızı oturalım, konuşalım. Sorunlarımızı demokratik usullerle, demokratikleşmeyi geliştirmek suretiyle, sivilleşmeyi geliştirmek suretiyle çözelim. Geçmişte yapılan hatalardan ders alalım, bu hataları tekrarlamayalım. Geçmişte yapılan yanlışların arkasında durmayalım. O yanlışları çözelim, o yanlışların sonuna kadar sebeplerini bulalım, hesap soralım. Diyarbakır'da İçkale bölgesinde şimdi kazılar yapılıyor. 19 tane, hangi zamanda kime ait olduğu henüz belli olmayan kemikler çıkıyor. Bakın bu çalışmaların hepsi, bunlara dönük olarak, inceleme, soruşturma, araştırma, kazılar, bunların faillerinin ortaya çıkarılması konusunda AK Parti döneminde ciddi çabalar var. Çok ciddi gayretler var.'' ''Demokratikleşme ve sivilleşme alanında, biz birçok çeteyle, birçok illegal örgütle hep mücadele ederek geldik'' diyen Bakan Eker, şöyle konuştu: ''Onlar, çeşitli entrika ve tezgahlarla bizim ve milletimizin arasını açmaya çalıştılar. Ama her seferinde milletimiz, bizim ne yaptığımızı bildi, bize milletimiz sahip çıktı. Bunun içindeki en büyük paylardan bir tanesi kadınlarımıza aittir. O nedenle kadınlarımızın yapacağı her siyasi faaliyet, bizim milletle buluşmamıza kilometre taşı olacaktır. Seçimlerde sokak aralarında AK Parti'li kadınlarımıza çirkin saldırılar oldu. Ama yiğit hanım kardeşlerimiz, onların karşısında durdu, yiğitçe düşüncelerini savundular. AK Parti düşüncesini Diyarbakır'da da yaymaya daha ileriye götürmeye çalıştılar.''