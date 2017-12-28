T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Eker, gıda kategorisinde marka itibarını artırdı

BURSA,(DHA)- EKER, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde gıda kategorisinde marka ve itibar değerini en çok artıran ilk üç marka a

28 Aralık 2017 15:46

BURSA,(DHA)- EKER, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde gıda kategorisinde marka ve itibar değerini en çok artıran ilk üç marka arasına  girdi.

Süt ürünleri sektöründe 40 yıldır faaliyet gösteren Eker, ‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’ araştırmasına göre 2017 yılında gıda sektöründe marka itibarını en çok artıran ilk üç marka arasında yer aldı. Marketing Türkiye’nin Akademetre tarafından yapılan ‘İti­bar ve Marka Değer Performans Ölçü­mü’ araştırmasını baz alarak düzenlediği ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’ için 12 ilde bin 200 kişiyle  yüz yüze gerçekleştirildi. Saha araştırması sonucunda 40’ı aşkın sektörün, yıl içinde itibarını en çok artıran ilk üç markası belirlendi. Dördüncüsü düzenlenecek olan ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin sonuçları 5 Ocak tarihinde Zorlu Center Raffles Otelde gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak. 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHA EKER Marketing TürkiyeAkademetreThe ONE Awards Bütünleşik PazarlamaSütEkerMarka Değer PerformansTürkiyenin AkademetreONE Awards Bütünleşik PazarlamaSahaDördüncüsüOcakZorlu Center Raffles Otelde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24