-Eker: Deli dana hastalıklı et geldiği iddiası gerçek dışı TBMM (A.A) - 11.12.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'ye deli dana hastalıklı et geldiği yönündeki iddiaların gerçeği dışı olduğunu belirerek, Türkiye'ye gelen bütün etlerin gerekli taramadan geçirildiğini söyledi. TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile üniversitelerin 2012 yılı bütçeleri üzerinde söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Bakan Eker'in, 2001 yılında tarım desteklerinin kaldırıldığının taahhüt edildiği mektupla ilgili konuşmasına tepki gösterdi. Eker'in, söz konusu dönemde verilen desteklerden bahsetmediğini belirten Vural, ''Peki destekler kaldırılacak diye imzalandı da 2001 yılında verdiğimiz destekler 2002 yılında iki katına nasıl çıktı? Sayın Bakan, gerçekten bu dönem ile o dönemi mukayese edip tartışmak istiyorsanız, şimdi size açık bir hodri meydan. Eski Tarım Bakanımız Hüsnü Yusuf Gökalp ile bir program yapın, herkes olanı biteni görsün. Varsa cesaretiniz ve bilginiz varsa çıkıp televizyona bugünkü tarım politikalarını beraber tartışın' diye konuştu. Bunun üzerine söz alan Bakan Eker ise şunları söyledi: ''Sayın Vural, siz de o hükümette Ulaştırma Bakanıydınız. Burada 6 sayfalık taahhüt var. Mektupta, tarım desteklerinin kaldırıldığı ve kaldırılacağına dair bir taahhütler var. Dünya Bankasına, 'Biz bu taahhütleri yerine getireceğiz. Karşılığında bize 619 milyar dolar borç verin. Biz de doğrudan gelir desteğine geçeceğiz' diyorsunuz. Mektup bundan ibaret. Çarpıtılan hiçbir şey yok, bunlar gerçek.'' -''Birleştirilmiş sınıf dünyada da uygulanıyor'' Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Bakan Eker, milletvekillerinin sorularını yanıtladılar. Dinçer, birleştirilmiş sınıf uygulamasının yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde yapıldığını, öğrenci sayısının az olduğu yerlerde bu sisteme başvurulabildiğini söyledi. Dinçer, ''Birden çok sınıfta, 1 ile 8. sınıf arasında öğrenci var ve yeteri kadar sayısı yoksa bu uygulamayı biz de yapıyoruz. Bunu yapamayacağımız yerlerde de taşımalı sistemi uyguluyoruz'' dedi. Atama bekleyen öğretmenler konusuna değinen Dinçer, 2010 ve 2011 yıllarında 40'ar bin öğretmen ataması yapıldığını söyledi. Dinçer, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan öğretmenlere ilişkin soru üzerine, bu öğretmenlerden yalnızca birinin kadrolu öğretmen olduğunu, diğerlerinin ücretli olduğunu söyledi. Dinçer, söz konusu kadrolu öğretmenin kendi iline atandığını, ücretli öğretmenlerin de bulundukları yerlerde görevlerine devam ettiğini söyledi. -''İthal etler gerekli taramadan geçiriliyor''- Bakan Eker de CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Macaristan'dan Türkiye'ye deli dana hastalıklı et geldiği yönündeki iddialarının gerçeği dışı olduğunu belirtti. Türkiye'ye gelen bütün etlerin gerekli taramadan geçirildiğini ifade eden Eker, ''Gerçek dışı bilgilerle toplumun kafasını karıştırmak yanlıştır. Siyaset uğruna yapılmamalı bu'' dedi. Eker ayrıca Türkiye'nin 100 milyar dolarlık gıda ve tarım ithalatı yaptığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını, tüm AK Parti iktidarları döneminde yapılan gıda tarım ithalatının bile 70 milyar doları aşmadığını belirtti. Eker, çiftçiye 550 milyon lira mazot desteği, 620 milyon lira gübre desteği verdiklerini söyledi. Eker, ''550 milyon lira destek veriyorsunuz çiftçinin aldığı mazottan 8 milyar vergi geliri sağlıyorsunuz'' yönündeki iddiaların da tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.