-Eker: Balıklara yuva yapıyoruz İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'nin artık bir balıkçılık politikası bulunduğunu belirterek, ''Tıpkı bir tarım politikamız olduğu gibi. Artık denizlerimizde, balıkların yuvasını yıkan uygulamalara değil, balıklara yuva yapan yeni projeler hayata geçiriyoruz'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Yenikapı Balık Hali'ndeki ''Lüfer Bayramı'' etkinliklerine katılan Eker, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da bir kültürün yaşatılması açısından önemli bir gün yaşandığını belirtti. Eker, denizlerin bereketinin önemli unsurlarından olan ama maalesef azalmaya yüz tutan lüfer balığıyla ilgili alınan tedbirlerin, uygulanan politikaların bir kültürel şölene dönüştürüldüğünü kaydetti. Bu anlamlı etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiğini ifade eden Eker, şunları söyledi: ''Bizim artık bir balıkçılık politikamız var. Tıpkı bir tarım politikamız olduğu gibi. Artık denizlerimizde, balıkların yuvasını yıkan uygulamalara değil, balıklara yuva yapan yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu çok önemsediğimiz bir şey. 2 hafta önce Edremit körfezinde Türkiye'de ilk defa yapılan bir proje hayata geçirdik. Deniz dibine 'balıklar yuva yapsın' diye 3 bin 600 tane özel yuva bıraktık. Bu projeye bundan sonra da devam edecek. Niye? Hem bugünkü balıkçılarımız, hem balıkçılarımızın çocukları hem de torunlarımız bu sularda tekrar balık avlayabilsinler diye. Denizin bereketini arttırmanın yollarını arıyoruz. Denizlerde yaşayan balık türlerini muhafaza edeceğiz. Bunların varlığını nasıl daha fazla geliştiririz, bunun yollarını arıyoruz, bunların projelerini hayata geçiriyoruz. Bununla ilgili yeni politikalar hayata geçiriyoruz.'' Eker, dünyadaki lüfer balığının çok büyük kısmının Akdeniz, Ege ve Marmara arasında, yüzde 70 ile yüzde 80'inin Türkiye'nin sularında bulunduğunu kaydederek, lüfer balığının korunması için adımlar atıldığını, herkesin bu konuda bilinçli davranması gerektiğini belirtti. Eker, ''Yıllık avcılıktan elde ettiğimiz lüfer ve onun türlerinin toplam varlığı 5 bin tona kadar düşmüşse, tehlike çanları çalmış demektir. Bunun artık daha fazla bekletmenin, daha fazla buna seyirci kalmanın imkanı yok. Bunu mutlaka korumamız lazım. Hepimiz el birliğiyle koruyacağız. Biz bu suların bereketini muhafaza etmemizin aksine ilave olarak bunun bereketini artıracak tedbirleri almamız lazım. Onun için lüfer bayramını çok anlamlı buluyorum. Lüfer, İstanbul Boğazı'nın kültürünün bir parçasıdır'' ifadelerini kullandı. Yenikapı Balık Hali'nin uzun zamandır hizmet verdiğini, yeni bir hale ihtiyaç duyulduğunu belirten Eker, yeni halin düşünüldüğü yerin Beylikdüzü Gürpınar mevkisi olduğunu, esnafın çok daha geniş bir mekana kavuşacağını bildirdi. Eker, balıkçıların sorunlarının farkında olduklarını, sorunların çözümü konusunda önemli adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi. Etkinliğe katılan bir grup balıkçının ellerinde ''Esenler pazarlarında balıkçıları geri istiyoruz'' pankartı taşıdığını gören Eker, ''Sorunlarını konuşacağız, çözeceğiz'' karşılığını verdi. Daha sonra bir kasa lüfer balığını açık artırmayla satışa çıkaran Eker, ''Yalnız hepsi 20 santimin üzerinde, 30 adet lüfer balığını satışa çıkarttım. Alana hayırlı olsun dileğiyle açık arttırmayı başlatıyorum'' dedi. Açık arttırma tekliflerini alan Eker, bir kasa lüfer balığını 66 liraya sattı.