-Eker: "Ahır çadır ilk olacak" VAN (A.A) - 29.10.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'de hiç çadır ahır yapılmadığını söyleyerek, "Bu ilk olacak'' dedi. Van'da 23 Ekimde meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından dört gündür bölgede incelemelerini sürdüren Eker, Van merkeze bağlı Alaköy, Mollakasım, Dağönü ve Pirgarip köylerini ziyaret etti. Bakan Eker, depremzedelerin sorunlarını dinleyerek ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Sorunların çözümü için ilgililere talimat veren Eker, depremde ahırları yıkılan tüm vatandaşlara, içerisinde yemlik ve suluk bulunan, kışa dayanıklı, çelik iskeletli 140 metrekare büyüklükte hayvan barınma çadırı dağıtılacağını söyledi. Bakan Eker, bir çadırda 25-30 dolayında büyükbaş, 100 civarında küçükbaş hayvanın kalabileceğini bildirerek, üreticilerin yem kaybının da tespit edilerek zararlarının karşılanacağını ifade etti. Hayvan barınma çadırlarının pazartesi gününden itibaren dağıtımına başlanacağını söyleyen Eker, ''Bu uygulama ülkemizde örnek model olacak. Türkiye'de şu ana kadar hiç çadır ahır yapılmadı. Bu ilk olacak. Ahırları yıkılıp hayvanları telef olan depremzedelerin kayıpları da telafi edilecek'' diye konuştu.