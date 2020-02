Ekaterina, otizmli oğlu için film çekip, kitap yazdı 

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yaşayan Rus uyruklu grafik tasarımcısı Ekaterina Dunaeva Yüksel\'in (33), otizmli oğlu Uzay Yüksel\'in (7) hayatı ile ilgili çektiği kısa film, yarışmada birinci oldu. Yüksel, oğlu ve köpekleri \'Çaça\' ile ilgili olarak da \'Uzay ve Arkadaşı\' adlı resimli çocuk kitabı yazdı.

Dövmecilik yapan Eskişehirli Nebi Yücel (36) ile evli olan ve 11 yıldır Türkiye\'de yaşayan Ekaterina Dunaeva Yüksel, geçen yıl internet üzerinde düzenlenen kısa film yarışmasına, otizmli oğlu Uzay ile ilgili çektiği filmle katıldı. Filminin birincilik kazandığını belirten Ekaterina Dunaeva Yüksel daha sonra oğlu Uzay ile köpekleri \'Çaça\'nın hayatını anlatan \'Uzay ve Arkadaşı\' adlı resimli çocuk kitabı yazdığını söyledi. Bastırdığı kitabını Eskişehir\'deki Adımlar Kitapevi\'nde düzenlediği imza günüyle yakın çevresine, arkadaşlarına ve okurlarına imzalayan Ekatarina Dunaeva Yüksel, şöyle konuştu:

\"Uzay için bu kitabı hazırlamayı 6 ay önce düşündüm. Önce bütün karakterleri ve şehirleri çizdim. Sonra yazılarını yazdım. Rusça yazıyordum sonra Türkçe\'ye çevirdim. Kitapta Uzay ve Uzay\'ın köpeği Çaça\'yı anlattım. Kitapta Uzay ve Çaça dünyayı geziyorlar. Kitapta Türkiye, Bulgaristan ve Rusya olmak üzere 3 ülke var. Uzay, Rusya\'da doğdu, Türkiye\'de büyüdü ve benim dedelerim 100 yıl önce Bulgaristan\'dan geldiği için Bulgaristan\'ın da kitaba dahil ettim. Uzay bizim tek çocuğumuz, 7 yaşında. Otizmli. Konuşamıyor. Kitapta sanki Uzay konuşuyor sizinle. Uzay, herkesle konuşsun istedim. Herkesin Uzay\'ı tanımasını istedim.\"

Kısa film ile ilgili de konuşan Ekatarina Dunaeva Yüksel, \"Bir gün sosyal paylaşım sitesinde dolaşırken bir reklam gördüm. Kısa film yarışması diye. Konuları otizmdi. Uzay\'ı kreşte beklerken bir senaryo yazdım. Sonra Anadolu Üniversitesi\'nden bir hoca ile tanıştım. O da \'Filmi çekelim\' dedi. Sonra filmi çektik ve gönderdik, geçen Haziran ayında bir haber geldi birinci olmuşuz. Çok ağladık. Çünkü beklemiyorduk\" dedi.

ÇAÇA\'YI DA ÇİÇİ\'Yİ DE SOKAKTA BULDULAR

2 tane köpekleri olduğunu belirten Ekaterina Dunaeva Yüksel, her 2 köpeği de sokakta bulduklarını söyleyerek \"Çaça Burdur\'da otobanda birden önümüze atladı, çarpıyorduk. Daha sonra eşim onu arabaya aldı ve Eskişehir\'e getirdik. Çaça önce Uzay\'ı çok kıskandı. Sonra Uzay\'ın en iyi arkadaşı oldu. Uzay\'la birlikte uyuyorlar, yemek yiyorlar. Her zaman birlikteler: Çaça, Uzay\'ın yanından hiç ayrılmıyor. Kampa gittiğimizde de orada \'Çiçi\' ismini verdiğimiz köpek karşımıza çıktı. Onu da evimize aldık. Çaça\'da, Çiçi de şu anda Uzay\'ın en yakın arkadaşları oldu\" diye konuştu.

\'OTİZMLİ ÇOCUKLAR ÇOK ÖZEL\'

Eşi Nebi Yücel ile birlikte otizmli çocuklar için birçok projelerinin olduğunu anlatan Ekaterina Dunaeva Yüksel şunları söyledi:

\"Otizmi çok az kişi biliyor, tanıyor. Çocuklar nasıl yaşıyorlar otizmle bilmiyorlar. Özellikle çocuklar okulda otizmli arkadaşlarına nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Çoğu zaman çocuğa kötü davranıyorlar. Anne ve babalar da otizmli çocuklarını eve kapatmak zorunda kalıyor, bizim çocuğumuza kötü davranmasınlar diye. Ama aslında tam tersi. Çıkmak, savaşmak lazım, göstermek lazım. Her şeyi yapabiliriz bence. Otizmli çocuklar çok özel. Eskişehir\'de özel çocuklar için bir heykel yapmak istiyorum. Kafamda birkaç çizim var. Bir yaşam köyü de lazım otistik çocuklar için. Türkiye\'de böyle bir yer yok. Orada bahçe olacak, hayvanlar olacak. Hem çalışıp, hem de yaşayabilirler. Başka çocuklar da oraya tatile de gelebilirler. Çocuk orada sporla, müzikle uğraşacak. Otizmli çocuklar evde oturmasınlar. Kitaptan sonra bir de çizgi film yapmak istiyorum.\"



