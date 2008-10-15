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Yaşam

Ek yerleştirmeler, gençlerin umudu oldu

Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme için 268 bin 669 kişi başvurdu.

15 Ekim 2008 03:00

Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme için 268 bin 669 kişi başvurdu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ÖSS merkezi yerleştirme ve kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar ile üniversitelere yeni tahsis edilen kontenjanlara ek yerleştirme yapmak için 8-14 Ekim 2008 tarihleri arasında başvuru almıştı.

Edinilen bilgiye göre, 268 bin 669 kişinin başvurduğu ek yerleştirme sonuçlarının 20 Ekim 2008 tarihinden önce açıklanması bekleniyor. Ek yerleştirme ile üniversitelere girmeye hak kazanan adaylar, 20-22 Ekim arasında kayıt yaptıracak.

Devlet ve vakıf üniversiteleri ile KKTC'deki ve yurt dışındaki üniversitelerde 23 bin 480'i lisans, 65 bin 977'si ön lisans olmak üzere toplam 89 bin 457 boş kontenjan bulunuyor. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 7 bin 941, ön lisans programlarında 47 bin 896 olmak üzere toplam 55 bin 837 boş kontenjan mevcut. Vakıf üniversitelerinde 6 bin 691 lisans, 15 bin 901 ön lisans; KKTC'deki üniversitelerde 8 bin 357 lisans, 2 bin 180 ön lisans; yurt dışındaki üniversitelerde de 491 ön lisans programı boş bulunuyor.

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