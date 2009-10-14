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Yaşam

Ek Yerleştirme Sonuçları internette

14 Ekim 2009 03:00

 

2009 ÖSYS ek yerleştirme sonuçları bugün saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıkalamada genel yerleştirme sırasında açık kalan kaydolmama nedeniyle boş kalan ve gen leşleştirme sonrası yeni açılan yükseköğretim programları kontenjanlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Ek yerleştirme 167 bin 363 adayın başvurduğu belirtilen açıkalamada örgün yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların 19-21 Ekim 2009 tarihlerinde ilgili üniversitelere başvurarak kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

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