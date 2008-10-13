Ek yerleştirme başvurularında son gün

Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme için başvuru süresi bugün mesai saati bitiminde sona erecek.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ÖSS merkezi yerleştirme ve kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlar ile üniversitelere yeni tahsis edilen kontenjanlara ek yerleştirme yapacak.



Adaylar ek yerleştirme için hazırlanan kılavuza ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz ayrıca sınav merkezlerinden de alınabilecek. Adaylar başvurularını, internet üzerinden ve başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.



Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2008 ÖSS'ye başvurmuş olmak gerekiyor. Ek yerleştirmeye, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) başvuramayacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için hiçbir yere yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olmak gerekiyor.



2008'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköðretim programına yerleştirilmiş adaylar da ek yerleştirmeye başvurabilecek. 2008-ÖSS'ye girmeyerek sadece sınavsız geçiş için başvuran, 2008-ÖSYS'de sınava girmek için başvurduğu halde sınava girmeyen veya 2008-ÖSYS'de sınava girerek 145'in altında ÖSS puanı alan meslek lisesi mezunları sadece Tablo-3A'dan kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.



Kontenjanlar



Devlet ve vakıf üniversiteleri ile KKTC'deki ve yurt dışındaki üniversitelerde 23 bin 480'i lisans, 65 bin 977'si ön lisans olmak üzere toplam 89 bin 457 boş kontenjan bulunuyor. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 7 bin 941, ön lisans programlarında 47 bin 896 olmak üzere toplam 55 bin 837 boş kontenjan mevcut. Vakıf üniversitelerinde 6 bin 691 lisans, 15 bin 901 ön lisans; KKTC'deki üniversitelerde 8 bin 357 lisans, 2 bin 180 ön lisans; yurt dışındaki üniversitelerde de 491 ön lisans programı boş bulunuyor. Ek yerleştirme ile üniversitelere girmeye hak kazanan adaylar, 20-22 Ekim arasında kayıt yaptıracak.

