-Ek yerleştirme başvuruları başlıyor ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılacak ek yerleştirme başvuruları bugün başlıyor. 2011-2012 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan ve 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandıktan sonra açılan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına 2011-ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Adaylar, 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim 2011 tarihine kadar başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak. 2011-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri, ÖSYS'de Başvuru Merkezi olarak görev yapacak. Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak. Adaylar, tercihlerini Başvuru Merkezi aracılığıyla yaptıklarında ödeyecekleri 3 TL tutarındaki hizmet ücreti dışında başka bir ücret ödemeyecek. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen Tercih Formları işleme alınmayacak. 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme kurallarına ilişkin bilgiler, ''2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda'' yer alacak. Adaylar, 2011-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile Tercih Formuna bugünden itibaren ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Ek yerleştirme için başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Kılavuz basılı olarak dağıtılmayacağından adayların ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri yararlarına olacak. Ek yerleştirme işlemleri, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre yapılacak.