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Ek süre istediler

Şarkıcı Gülben Ergen ile yapımcı Mustafa Erdoğan’ın boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Çift mahkemeden boşanma konusunda anlaşmak için s&uu

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Şarkıcı Gülben Ergen ile yapımcı Mustafa Erdoğan’ın boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Çift mahkemeden boşanma konusunda anlaşmak için süre istedi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ergen ve Erdoğan katılmazken çifti avukatları temsil etti. Duruşmada gizlilik kararı olduğu için basın mensupları duruşmaya alınmadı.

Ergen ve Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeden boşanma konusunda anlaşmak için süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi. Çiftin, Atlas, Ares ve Güney adlarında üç çocukları bulunuyor.



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